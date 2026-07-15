Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 15 июля на уровне 468,88 теңге. Вместе с ним обновились курсы евро, рубля и других иностранных валют, а обменные пункты скорректировали стоимость покупки и продажи валюты, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Нацбанка, официальный курс евро составляет 534,10 теңге, российского рубля – 6,04 теңге. Курс китайского юаня установлен на уровне 69,16 теңге, турецкой лиры – 9,97 теңге, кыргызского сома – 5,36 теңге.

В обменных пунктах крупных городов страны значительных колебаний не наблюдается.

В Астане доллар продают по 467–473 теңге, евро – по 532–542 теңге, рубль – по 5,5–6 теңге.

В Алматы американскую валюту можно купить и продать в диапазоне 468,5–472,5 теңге, евро – 533–540 теңге, рубль – 5,73–5,86 теңге.

В Шымкенте доллар продается по 469,5–471,5 теңге, евро – 534–540 теңге, российский рубль – 5,75–5,81 теңге.

В Актобе курс доллара составляет 468–472 теңге, евро – 534–540 теңге, рубля – 5,85–5,9 теңге.

В Павлодаре доллар торгуется в пределах 468–475 теңге, евро – 533–543 теңге, рубль – 5,75–6,1 теңге.

В Талдыкоргане доллар можно купить по 468 теңге, а продать по 473 теңге. Евро продается в диапазоне 530–540 теңге, российский рубль – 5,77–6,05 теңге.

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