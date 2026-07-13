Нефть взлетела в цене после эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для поставок энергоносителей через Ормузский пролив.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,08% – до 79,11 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4,11% – до 74,36 доллара за баррель.

Рост цен связан с возобновлением военных ударов между США и Ираном. Американские военные сообщили о новых атаках по объектам в Иране, а иранская Революционная гвардия заявила об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне.

Особое внимание рынков приковано к Ормузскому проливу – одному из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. До начала конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Несмотря на заявления о сохранении возможности коммерческого судоходства, объемы перевозок через пролив остаются значительно ниже обычных. По данным системы отслеживания судов Kpler, в воскресенье через пролив прошло всего шесть судов – это минимальный показатель за последние пять недель.

Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, приведет ли новое обострение к срыву договоренностей между США и Ираном и усилению ограничений на поставки энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Ирак, США и Сирия намерены возобновить работу нефтепровода в обход Ормузского пролива.

Читайте также: