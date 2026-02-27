Доллар снова подешевел в Казахстане

Сегодня 2026, 15:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня 2026, 15:50
Сегодня 2026, 15:50
149
Фото: freepik.com

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 27 февраля курс доллара составил 497,56 тенге, снизившись за сутки на 3,68 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют на 27 февраля следующие:

  • Доллар: покупка – 495–498 тенге, продажа – 499–502 тенге;

  • Евро: покупка – 583–589 тенге, продажа – 592–595 тенге;

  • Рубль: покупка – 6,35–6,4 тенге, продажа – 6,45–6,48 тенге.

Снижение курса доллара может повлиять на стоимость импорта и финансовое планирование граждан.

Самое читаемое

Наверх