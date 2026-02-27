Доллар снова подешевел в Казахстане
Сегодня 2026, 15:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:50Сегодня 2026, 15:50
149Фото: freepik.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 27 февраля курс доллара составил 497,56 тенге, снизившись за сутки на 3,68 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны средние курсы валют на 27 февраля следующие:
-
Доллар: покупка – 495–498 тенге, продажа – 499–502 тенге;
-
Евро: покупка – 583–589 тенге, продажа – 592–595 тенге;
-
Рубль: покупка – 6,35–6,4 тенге, продажа – 6,45–6,48 тенге.
Снижение курса доллара может повлиять на стоимость импорта и финансовое планирование граждан.
Самое читаемое
- Щучинск на утро после пожара – фоторепортаж
- Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
- Фиктивное строительство нескольких ЖК в Астане обернулось ущербом в 8,2 млрд тенге
- "Это вам не Лондон": Жители аварийного дома в Астане рискуют остаться под его завалами
- «Жамбыл су» оштрафован, тарифы снижены на 30%