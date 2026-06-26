Доллар снова подорожал в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 июня курс доллара вновь показал рост. Средневзвешенный курс американской валюты составил 486,11 тенге, увеличившись на 0,71 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Евро также укрепился — до 553,92 тенге. При этом российский рубль, напротив, подешевел: его курс снизился с 6,47 до 6,31 тенге.

На мировом рынке тем временем вновь растут цены на нефть. Котировки поддержало очередное обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.