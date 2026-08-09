Сироте из Павлодара отказали в квартире после 18 лет ожидания из-за дохода семьи

27-летняя жительница Павлодара Марина Харчук, имеющая статус круглой сироты, рассказала, что получила уведомление о выделении двухкомнатной квартиры, однако позже столкнулась с отказом из-за совокупного дохода семьи.

По словам Марины, 6 августа ей поступило SMS с номера 1414 о предоставлении квартиры площадью 81 квадратный метр. После этого она подтвердила получение жилья и прошла инвентаризацию.

Однако на следующем этапе система выдала отказ, указав на несоответствие дохода семьи установленным требованиям.

Сейчас женщина замужем, воспитывает маленькую дочь и арендует жилье вместе с семьей. По ее словам, каждый из супругов официально получает около 300 тысяч тенге в месяц. В «Отбасы банке» ей объяснили, что совокупный доход семьи из трех человек превышает установленный порог.

«Я не понимаю, почему стабильный официальный доход становится препятствием для получения жилья. Мы платим за аренду, детский сад, питание, одежду, бытовые расходы и кредиты», — рассказала Марина.

Женщина отмечает, что особенно болезненно воспринимает отказ после почти 18 лет ожидания. По ее словам, она состояла в очереди с 2008 года и рассчитывала, что после получения уведомления вопрос с жильем наконец будет решен.

Теперь Марина намерена обратиться в компетентные органы и получить официальные разъяснения. В частности, она хочет выяснить, почему уведомление о предоставлении квартиры поступило до окончательной проверки права на жилье, а также на основании каких норм доход семьи стал причиной отказа.

Кроме того, жительница Павлодара рассчитывает узнать, могут ли для нее быть предусмотрены другие варианты получения арендного жилья с последующим выкупом.

Она также просит индивидуально рассмотреть ее ситуацию с учетом ее статуса и длительного пребывания в очереди на жилье.