Курс доллара в Казахстане вновь пошёл вверх. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 11:00 часов средневзвешенный курс составил 473,63 тенге за доллар, передает корреспондент BAQ.KZ.

Официальный курс Национального банка на 8 апреля установлен на уровне 460,37 тенге за доллар.

Скриншот

Тенге слабеет под давлением сразу нескольких факторов — от укрепления доллара на глобальных рынках до роста внутреннего спроса на валюту. Дополнительную волатильность создаёт ситуация на нефтяном рынке и геополитические риски.

Что происходит на рынке

В последние дни тенге демонстрирует умеренное ослабление. Давление на национальную валюту усиливается из-за внешней волатильности, в том числе на фоне геополитических факторов и ожиданий по денежно-кредитной политике в США.

Что это значит

Ослабление тенге может отразиться на стоимости импортных товаров и инфляции. В то же время более дорогой доллар традиционно поддерживает экспортёров и бюджетные поступления.