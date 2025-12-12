По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 декабря курс доллара вновь продемонстрировал рост, достигнув отметки 522,38 тенге, передает BAQ.KZ.

За последние сутки американская валюта подорожала на 2,16 тенге, продолжив укрепление перед выходными.

На фоне движения курса на бирже обменные пункты Казахстана также обновили свои котировки. В среднем доллар покупают по 522–523 тенге, а продают по 524–525,5 тенге.

Стоимость других популярных валют остаётся относительно стабильной. Евро в обменниках предлагают по цене 609–614 тенге при покупке и 615–617 тенге при продаже. Российский рубль принимают по 6,45–6,52 тенге, а реализуют по 6,57–6,64 тенге.

Колебания курса, по мнению аналитиков, отражают текущие настроения на валютном рынке и сохраняющуюся волатильность перед завершением торговой недели.