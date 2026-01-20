Доллар США продемонстрировал самое сильное дневное падение более чем за месяц на фоне роста напряжённости в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Инвесторы вновь начали распродавать американские активы, опасаясь усиления политических и экономических рисков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, индекс доллара, отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,7%. Это стало крупнейшим однодневным падением с середины декабря. На этом фоне евро, британский фунт и швейцарский франк укрепились по отношению к доллару.

Причиной резкой реакции рынков стали новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся торговых пошлин в отношении европейских стран, а также его жёсткая риторика по вопросу будущего Гренландии. Эти сигналы спровоцировали масштабную распродажу не только доллара, но и американских акций и гособлигаций.

Как отмечает рыночный аналитик IG Тони Сайкамор, инвесторы избавляются от долларовых активов из-за опасений затяжной неопределённости, ухудшения отношений с союзниками, снижения доверия к лидерству США и возможных ответных мер со стороны других стран. Кроме того, усиливаются разговоры о постепенной дедолларизации мировой экономики.

Несмотря на ожидания, что администрация США может смягчить риторику, как это уже происходило ранее, участники рынка считают, что вопрос Гренландии остаётся для Вашингтона ключевым элементом национальной безопасности, что сохраняет высокий уровень геополитических рисков.