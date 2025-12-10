По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 декабря курс доллара достиг отметки 518,39 тенге, передает BAQ.KZ.

Таким образом, за сутки американская валюта укрепилась сразу на 3,5 тенге, продолжив тенденцию роста, наблюдаемую на валютном рынке в последние дни.

Колебания биржевого курса отразились и на работе обменных пунктов по всей стране. В среднем доллар в кассах обменников покупают по 519–520 тенге, а продают по 521–524 тенге, что свидетельствует о сохранении повышенного спроса на иностранную валюту со стороны населения.

Евро также торгуется на высоких уровнях. В обменных пунктах его покупка осуществляется в диапазоне 600–604 тенге, а продажа — по 606–608 тенге. Аналитики отмечают, что динамика европейской валюты во многом следует за движением доллара на мировых рынках.

Российский рубль сохраняет более сдержанную динамику. Его покупают в среднем по 6,55–6,61 тенге, тогда как продажа осуществляется по 6,65–6,7 тенге. Эксперты подчёркивают, что в условиях волатильности гражданам рекомендуется внимательно отслеживать курсы и учитывать разницу между биржевыми и наличными значениями при планировании валютных операций.