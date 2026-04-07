Доллар в Казахстане обновил минимум почти за год

Американская валюта опустилась до минимального уровня с июня 2024 года

Сегодня 2026, 18:15
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, снизившись сразу на 4,88 тенге, передает BAQ.kz.

Таким образом, американская валюта опустилась до минимального уровня с июня 2024 года. Накануне курс также демонстрировал снижение: по итогам предыдущих торгов доллар стоил 466,33 тенге, потеряв 4,07 тенге.

Несмотря на динамику биржевых торгов, официальный курс Национального банка на 6 апреля установлен на уровне 470,46 тенге за доллар.

В последние дни курс демонстрирует устойчивое снижение, последовательно обновляя минимальные значения за последние месяцы.

