Доллар в Казахстане остаётся дороже 500 тенге
Сегодня 2026, 18:17
137Фото: freepik.com
По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 26 февраля курс доллара составил 501,75 тенге. За сутки американская валюта подорожала незначительно — на 0,27 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны в среднем установились следующие курсы:
-
доллар США: покупка — 499–500 тенге, продажа — 501–502 тенге;
-
евро: покупка — 591–593 тенге, продажа — 595–599 тенге;
-
российский рубль: покупка — 6,41–6,44 тенге, продажа — 6,50–6,55 тенге.
Таким образом, доллар продолжает удерживаться выше психологической отметки в 500 тенге, оставаясь на достигнутых после резкого роста позициях.
