По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 26 февраля курс доллара составил 501,75 тенге. За сутки американская валюта подорожала незначительно — на 0,27 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны в среднем установились следующие курсы:

доллар США: покупка — 499–500 тенге, продажа — 501–502 тенге;

евро: покупка — 591–593 тенге, продажа — 595–599 тенге;

российский рубль: покупка — 6,41–6,44 тенге, продажа — 6,50–6,55 тенге.

Таким образом, доллар продолжает удерживаться выше психологической отметки в 500 тенге, оставаясь на достигнутых после резкого роста позициях.