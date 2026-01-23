По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге. Официальный курс Национального банка Казахстана на 23 января установлен на уровне 505,71 тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар в среднем покупают по 504,08 тенге, продают по 506,35 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,88–595,26 тенге, рубль — 6,51–6,62 тенге.

В Астане доллар покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге. Евро можно приобрести по 590,00 тенге, продать по 600,00 тенге. Курс рубля — 6,45–6,75 тенге.

В Шымкенте американскую валюту покупают в среднем по 503,66 тенге, продают по 505,78 тенге. Евро торгуется в пределах 589,91–594,86 тенге, рубль — 6,55–6,62 тенге.