Доллар в Казахстане подорожал перед выходными
Сегодня 2026, 17:56
По итогам торгов 20 февраля на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 494,66 тенге. За сутки американская валюта укрепилась на 4,89 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах Казахстана установились следующие средние курсы:
-
доллар США: покупка — 495–496 тенге, продажа — 497–498 тенге;
-
евро: покупка — 577–582 тенге, продажа — 584–586 тенге;
-
российский рубль: покупка — 6,32–6,39 тенге, продажа — 6,44–6,51 тенге.
Таким образом, рост курса доллара на бирже отразился и на наличном рынке валют.
