Доллар в Казахстане подорожал перед выходными

По итогам торгов 20 февраля на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 494,66 тенге. За сутки американская валюта укрепилась на 4,89 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана установились следующие средние курсы:

  • доллар США: покупка — 495–496 тенге, продажа — 497–498 тенге;

  • евро: покупка — 577–582 тенге, продажа — 584–586 тенге;

  • российский рубль: покупка — 6,32–6,39 тенге, продажа — 6,44–6,51 тенге.

Таким образом, рост курса доллара на бирже отразился и на наличном рынке валют.

