15 июня курс доллара в обменных пунктах крупных городов Казахстана продолжает расти, передает BAQ.KZ. По данным kurs.kz, в Астане, Алматы и Шымкенте зафиксирован устойчивый рост продаж американской валюты. В столице доллар можно приобрести по цене от 515 до 517 тенге, в то время как покупка осуществляется по 510–511. В Алматы курс продажи немного ниже - от 514 до 514,5 тенге, а покупка колеблется в пределах 512–513. В Шымкенте обменные пункты предлагают доллар по 515–516 тенге, при этом покупают по 512–513.

Курс евро также показывает активную динамику. В Астане продажа составляет около 595 тенге, в Алматы - до 594, а в Шымкенте - от 592 до 594 тенге. Рубль в среднем продают по 6,45–6,52 тенге в зависимости от региона.

Национальный банк Казахстана установил официальный курс валют на выходные: доллар - 511,92 тенге, евро - 588,91, рубль - 6,44. Несмотря на стабильность официального курса, спрос на наличную валюту в обменных пунктах остаётся высоким, что провоцирует разницу между официальным и рыночным курсами.

Финансовые аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с колебаниями на международных рынках, а также с сезонным ростом спроса на валюту у населения.