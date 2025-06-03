Национальный банк Казахстана обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 3 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Доллар США установлен на уровне 511,37 тенге, евро - 583,73 тенге, российский рубль - 6,46 тенге.

В то же время обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные курсы покупки и продажи валют, которые немного варьируются. В Алматы и Шымкенте доллар торгуется в пределах 511-514 тенге, в Астане - от 510 до 515. Евро в разных точках продаётся по цене от 578 до 586 тенге, а рубль - в среднем от 6,3 до 6,45 тенге.

Колебания курса традиционно связаны с колебаниями на международных валютных рынках и спросом со стороны населения. Эксперты отмечают, что текущая неделя может показать повышенную волатильность на фоне глобальных экономических сигналов.