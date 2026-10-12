Доллар за неделю подорожал на 6 теңге - Нацбанк

Национальный банк установил официальный курс доллара на понедельник, 12 октября, на уровне 453,93 теңге. За неделю американская валюта подорожала на 6,2 теңге. Евро стоит 508,72 теңге, российский рубль 5,35 теңге.

Курсы на понедельник остались такими же, как в выходные, 10 и 11 октября.

Неделя для теңге выдалась неровной. 5 октября официальный курс доллара составлял 447,73 теңге. Уже на следующий день он подскочил до 454,98 теңге, это максимум за неделю. 8 октября доллар опустился до 447,14 теңге, а к выходным снова вырос.

Евро за неделю прибавил 5,74 теңге. 5 октября он стоил 502,98 теңге, теперь 508,72.

Юань подорожал с 66,78 до 67,83 теңге, швейцарский франк с 540,41 до 546,18 теңге.

Золото, наоборот, за неделю подешевело. По данным Нацбанка, на 9 октября грамм золота стоил 59 472,13 теңге. 5 октября цена была 60 265,49 теңге, то есть на 793,36 теңге выше.

Пик пришелся на 6 октября, когда грамм золота оценивался в 60 902,72 теңге. После этого цена два дня снижалась и 9 октября впервые за три дня немного выросла, на 256,42 теңге.