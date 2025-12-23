Курс доллара на бирже опустился ниже 511 тенге
Доллар заметно подешевел к тенге по итогам торгов.
Сегодня, 17:32
По итогам торгов 23 декабря на Казахстанская фондовая биржа курс доллара составил 510,18 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 4,98 тенге.
В обменных пунктах Казахстана по состоянию на текущий день в среднем установлены следующие курсы валют. Доллар покупают по 508,5–512,4 тенге, продают по 512,8–516 тенге. Евро в пунктах обмена приобретают по 601–603 тенге, продажа осуществляется по 606–608 тенге. Российский рубль покупают по 6,11–6,46 тенге, продают по 6,48–6,90 тенге.
Таким образом, по итогам торгов национальная валюта укрепилась к доллару, при этом курсы основных иностранных валют в наличном сегменте сохраняются в указанных диапазонах.
