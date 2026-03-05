Доллар резко подешевел по итогам торгов на KASE

Курс американской валюты снизился до 493,36 тенге.

Сегодня 2026, 17:00
Фото: Freepik.com

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 493,36 тенге, снизившись на 6,13 тенге, сообщает BAQ.KZ.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 по времени г. Астана закрылись торги следующими инструментами рынка иностранных валют.

Российский рубль также подешевел. Его курс опустился до 6,26 тенге, потеряв 0,16 тенге.

Китайский юань на дневной сессии сложился на уровне 71,77 тенге, что на 0,5 тенге ниже предыдущего значения.

В обменных пунктах доллар покупают и продают в диапазоне 491,7– 494,6 тенге, евро — 572,5–578,4 тенге, рубль — 6,28–6,41 тенге.

