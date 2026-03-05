Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 493,36 тенге, снизившись на 6,13 тенге, сообщает BAQ.KZ.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 по времени г. Астана закрылись торги следующими инструментами рынка иностранных валют.

Российский рубль также подешевел. Его курс опустился до 6,26 тенге, потеряв 0,16 тенге.

Китайский юань на дневной сессии сложился на уровне 71,77 тенге, что на 0,5 тенге ниже предыдущего значения.

В обменных пунктах доллар покупают и продают в диапазоне 491,7– 494,6 тенге, евро — 572,5–578,4 тенге, рубль — 6,28–6,41 тенге.