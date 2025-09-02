Доллар заметно подорожал на бирже
Доллар и евро дорожают на фоне мировых изменений.
Сегодня, 16:44
78
На торгах Казахстанской фондовой биржи 2 сентября курс доллара показал умеренный рост, составив 539,55 тенге, передает BAQ.KZ.
По сравнению с предыдущей торговой сессией в пятницу, американская валюта подорожала на 0,95 тенге.
На фоне биржевой динамики обменные пункты по стране также обновили котировки. В среднем доллар покупают по 539–539,5 тенге, а продают по 540–541 тенге. Евро в обменниках можно приобрести за 629–631 тенге, а сдать по цене 625–628 тенге. Российский рубль покупают по 6,54–6,6 тенге, а продают по 6,67–6,68 тенге.
