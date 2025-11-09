Дольщики жилого комплекса Lepes Primera в Актау вновь заявили о необходимости завершения строительства и призвали объединиться для совместной защиты своих интересов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Объект, который строится уже несколько лет, с 2020 года неоднократно называли долгостроем. В разные годы власти города заверяли, что ситуация находится под контролем, а строительство будет завершено в ближайшее время. Однако, по словам участников долевого строительства, реальные темпы работ остаются крайне низкими, а сроки ввода в эксплуатацию вновь под угрозой срыва.

Первоначально сдача дома была запланирована на лето 2025 года, затем перенесена на четвертый квартал, но дольщики сомневаются, что и этот срок будет выполнен.

"На объекте не завершены внутренние работы, не подведены инженерные коммуникации, и непонятно, когда застройщик выполнит свои обязательства", — отметила директор ТОО "Доктрина Азия" Даурия Жумабаева, представляющая интересы 76 дольщиков.

По ее словам, только эти участники вложили в строительство около 500 миллионов тенге, доверившись обещаниям застройщика и заверениям акимата о своевременной сдаче объекта. При этом до сих пор остается неясным, куда были потрачены собранные средства.

В июне 2024 года застройщик заключал предварительные договоры купли-продажи, обещая передать квартиры покупателям в срок. Однако, как отмечают дольщики, обещания так и не выполнены.

Дело о возможном мошенничестве

26 октября 2025 года по коллективному заявлению пострадавших дольщиков управление полиции Актау возбудило уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК — "мошенничество в особо крупном размере".

Пострадавшие подчеркивают необходимость консолидации всех инвесторов и покупателей квартир, чтобы совместно добиваться завершения строительства и защиты своих прав.