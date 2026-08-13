Доля импортного сахара в Казахстане превысила 70%

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило анализ рынка сахара в Казахстане.

По итогам 2025 года 70,4% сахара на внутреннем рынке приходилось на импорт, тогда как доля отечественного производства составила 29,6%.

Насколько Казахстан зависит от импорта

Основная часть внутреннего спроса обеспечивается за счет переработки импортного сахара-сырца и поставок готового импортного сахара.

В АЗРК отмечают, что, несмотря на меры по развитию отечественного производства, сахарная отрасль остается импортозависимой.

Почему не удалось увеличить производство

Ряд показателей Комплексного плана развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы и Концепции развития агропромышленного комплекса пока не достигнут.

Речь идет о посевных площадях сахарной свеклы, объемах ее урожая, производстве сахара и уровне самообеспеченности внутреннего рынка.

При этом даже рекордный урожай сахарной свеклы в 2024 году не позволил полностью загрузить перерабатывающие предприятия. В АЗРК связывают это с тем, что существующие мощности во многом ориентированы на переработку импортного тростникового сахара-сырца.

Таким образом, сохраняется дисбаланс между развитием сырьевой базы и перерабатывающих мощностей.

Что предлагают изменить

АЗРК считает необходимым повысить эффективность биржевой торговли сахаром и усилить контроль за соблюдением законодательства о товарных биржах.

Кроме того, предлагается создать единые условия для обращения отечественного и импортного сахара, а также усилить мониторинг поставок. Ведомство также обратило внимание на случаи последующего вывоза импортного сахара в третьи страны.

Сколько нарушений выявили

По итогам анализа АЗРК вынесло 9 уведомлений субъектам оптовой реализации сахара по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Государственным органам также направили предложения по развитию производства сахарной свеклы и перерабатывающих мощностей, введению долгосрочных контрактов между сахарными заводами и сельхозпроизводителями, усилению контроля за биржевой торговлей и мониторингу реэкспорта сахара.

Данные рекомендации предлагается включить в Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке сахара с закреплением ответственных государственных органов.