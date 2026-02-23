В 2026 году прогнозируется рост мировой экономики на 3,1%. Но кто обеспечит основной вклад в этот рост? Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), главными драйверами мировой экономики станут Китай и Индия, передает BAQ.KZ.

Китай – на первом месте, Индия – на втором

В 2026 году на долю Китая придется 26,6% мирового реального ВВП. Ожидается, что экономика страны вырастет на 4,2%. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими годами, масштабы китайской экономики означают, что она будет играть доминирующую роль в глобальном экономическом росте.

Индия занимает второе место с темпом роста в 6,2%. Ее вклад в глобальный экономический рост составляет 17%. Вместе эти две страны обеспечат более 43% мирового экономического роста в 2026 году. Это свидетельствует о смещении глобального экономического центра в сторону Азии.

США и Европа: рост есть, но темпы медленные

Наибольшая доля среди развитых стран приходится на Соединенные Штаты. В 2026 году американская экономика вырастет на 2,1%, обеспечив 9,9% мирового экономического роста.

Общая доля Европы составляет около 9,5%. Хотя такие страны, как Германия, Франция, Италия и Испания, вносят свой вклад, старение населения и жесткие финансовые условия сдерживают экономическую активность в регионе.

Развивающиеся рынки набирают силу.

В первую десятку входят Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Вьетнам, Бразилия и Нигерия. Ожидается, что темпы роста в этих странах составят от 3,7% до 5,6%. Это означает, что развивающиеся экономики стали важной частью глобального экономического роста.

Каково место Казахстана?

Прогнозируется, что в 2026 году Казахстан покажет рост на уровне 4,8%. Доля страны в глобальном экономическом росте составит 0,7%. Хотя этот показатель невелик по сравнению с крупными экономиками, на региональном уровне это важная динамика. Топ-30 стран, вносящих вклад в рост мирового реального ВВП в 2026 году (рейтинг):

1. Китай – 26,6%

2. Индия – 17,0%

3. США – 9,9%

4. Индонезия - 3,8%

5. Турция – 2,2%

6. Саудовская Аравия - 1,7%

7. Египет – 1,7%

8. Вьетнам – 1,6%

9. Бразилия – 1,5%

10. Нигерия – 1,5%

11. Бангладеш – 1,3%

12. Филиппины – 1,3%

13. Россия – 1,1%

14. Польша – 1,0%

15. Германия – 0,9%

16. Великобритания – 0,9%

17. Пакистан – 0,9%

18. Малайзия – 0,9%

19. Аргентина - 0,9%

20. Испания – 0,9%

21. Южная Корея – 0,9%

22. Мексика – 0,8%

23. Казахстан – 0,7%

24. ОАЭ – 0,7%

25. Япония – 0,6%

26. Франция – 0,6%

27. Канада – 0,6%

28. Тайвань – 0,6%

29. Австралия - 0,6%