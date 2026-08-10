Казахстан за пять лет заметно сократил зависимость от импортного мяса птицы. Доля отечественной продукции во внутреннем потреблении выросла с 58% до 78%, передает BAQ.KZ.

За тот же период производство мяса птицы увеличилось на 58%. В 2020 году птицефабрики выпустили 235,3 тысячи тонн продукции, по итогам 2025 года объем приблизился к 372 тысячам тонн.

Рост продолжается и в этом году. За первые шесть месяцев 2026 года в стране произвели 192,4 тысячи тонн мяса птицы.

Мощности позволяют выпускать больше

Сейчас в Казахстане работают 32 предприятия мясного направления. Их суммарная производственная мощность составляет 505 тысяч тонн мяса птицы в год.

Еще 37 промышленных птицефабрик специализируются на яйце. Они способны выпускать до 4,5 млрд яиц ежегодно.

За последние годы в отрасли появились новые предприятия и расширились действующие площадки. Среди них «Прима Кус», «Наурыз Агро KZ», Turkey PVL и «Алель Агро».

При этом фактический выпуск пока ниже имеющихся мощностей. В 2025 году страна произвела около 372 тысяч тонн мяса птицы при возможности действующих предприятий выпускать до 505 тысяч тонн в год.

В планах еще 220 тысяч тонн

Следующий этап связан с запуском новых производств суммарной мощностью около 220 тысяч тонн мяса птицы в год.

Крупные проекты готовятся в Алматы и Жамбылской областях. Речь идет о строительстве и расширении комплексов Aitas и «Алель Агро». Вместе они смогут выпускать примерно 170 тысяч тонн продукции ежегодно.

В Минсельхозе рассчитывают, что после запуска новых мощностей Казахстан сможет приблизиться к полному покрытию внутреннего спроса отечественным мясом птицы и сократить импорт.

При этом в самом сообщении министерства есть расхождение в данных за 2025 год. В одном месте указан объем 371,7 тысячи тонн, ниже приводится 372,5 тысячи тонн. Перед публикацией эту цифру лучше уточнить у ведомства.