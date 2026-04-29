Доля МСБ в экономике Казахстана достигла 40% ВВП — исследование

Mastercard совместно с KPMG представили исследование «МСБ Казахстана: вызовы и возможности», в котором проанализировали вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны.

По итогам 2025 года сектор МСБ формирует около 40% ВВП, что на 7% больше по сравнению с 2020 годом.

В этой сфере занято порядка 4,7 млн человек - это более половины экономически активного населения. При этом занятость в секторе ежегодно растёт примерно на 6%, несмотря на снижение в других отраслях.

Рост бизнеса и структурные проблемы

За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в 1,6 раза, главным образом за счёт роста числа индивидуальных предпринимателей.

В то же время развитие среднего бизнеса остаётся менее динамичным, что указывает на сложности перехода компаний из малого сегмента в более крупный.

Производительность труда также остаётся проблемой: в малом бизнесе один сотрудник в среднем генерирует 7,4 млн тенге, тогда как в среднем бизнесе - 15,9 млн тенге, и этот разрыв продолжает увеличиваться.

Основные барьеры развития

Несмотря на рост сектора, предприниматели сталкиваются с рядом системных проблем. Среди них - ограниченный доступ к финансированию, высокая стоимость кредитов, нестабильность налоговой и регуляторной среды, макроэкономическая волатильность и дефицит кадров.

Кроме того, до 80% ключевых потребностей бизнеса остаются незакрытыми. Наибольший дефицит наблюдается в сфере аналитики, налоговой поддержки и цифрового маркетинга.

Цифровизация как главный драйвер

Исследование показывает, что цифровые технологии становятся ключевым фактором роста МСБ. Уже сейчас около 75% компаний используют электронную подпись и онлайн-банкинг, более половины применяют цифровой маркетинг и онлайн-бухгалтерию, а почти половина работает с маркетплейсами.

При этом 94% предпринимателей называют высокую стоимость технологий основным барьером для дальнейшего развития.

Следующий этап цифровой трансформации связан с автоматизацией процессов, использованием аналитики данных и внедрением искусственного интеллекта.

Мнение экспертов

"Малый и средний бизнес остаётся важным элементом экономики Казахстана, обеспечивая занятость, развитие предпринимательства и устойчивость экономической системы. Отчёт показал, что в условиях ускоряющейся цифровой трансформации развитие МСБ во многом определяется доступом к современным технологическим решениям и востребованным компетенциям", - отметил Санжар Жамалов, генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии.