Доля переработки мусора в Казахстане выросла вдвое: данные представили на COP31

Казахстан сортирует и перерабатывает уже почти треть бытовых отходов. К 2030 году эту долю хотят поднять до 40%, а за каждым видом мусора будет следить искусственный интеллект.

Цифры прозвучали на климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье. Их привел председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сәрсенбай.

«Ежегодно в Казахстане образуется порядка 5 млн тонн коммунальных отходов. При этом доля отсортированных и переработанных отходов увеличилась с 15% в 2019 году до 30,6% по итогам 2025 года», говорится в сообщении компании.

Мусор в стране возьмут на строгий учет. Основой станет Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы, а сама «Жасыл даму» в этом году получила статус Национального центра управления отходами. Под учет попадут коммунальные, промышленные, строительные, сельскохозяйственные и другие отходы.

Первым большим шагом станет инвентаризация. Ее планируют завершить к 2028 году.

«На ее основе будет развиваться единая цифровая система с применением искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать движение отходов от момента образования до переработки или безопасного удаления», отмечается в сообщении.

Следом появится национальная инвестиционная карта. На ней будут видны объемы вторичного сырья, действующие мощности и направления, где выгодно открывать новые производства.

«Наша задача перейти от разрозненных данных и отдельных решений к целостной картине движения ресурсов. Инвестиционные и инфраструктурные решения должны основываться на объективной информации», подчеркнул Ержан Сәрсенбай.

Деньги в отрасль уже идут. Портфель проектов по сбору, сортировке и переработке отходов оценивается примерно в 1 млрд долларов.

«Их реализация позволит расширить перерабатывающие мощности и создать более 5 тысяч новых рабочих мест», говорится в сообщении.

Работает и цифровая программа EcoQolday, которая финансово поддерживает предприятия по сбору и переработке отдельных видов отходов. С августа 2024 года ее участники получили 13 млн долларов.

Выступление прозвучало на панельной сессии «От обязательств к реализации: Рамочная программа партнерства по циркулярной экономике в Центральной Азии» в национальном павильоне Казахстана. В ней участвовали депутат Құрылтая Шынасыл Ерназар, вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, члены Халық Кеңесі Ерлан Нысанбаев и Едил Жанбыршын, заместитель директора Отдела по вопросам изменения климата ЮНЕП Рут Зугман, представители Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Японии и других стран.