Доля «теневого» рынка долевого строительства в Казахстане снизилась до 41,2%
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В Казахстане доля «теневого» рынка долевого строительства жилья в 2026 году снизилась до 41,2%. Годом ранее показатель составлял 62,5%, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую Жилищную Компанию.
Казахстанская Жилищная Компания проанализировала 636 строящихся объектов в 21 городе страны. Исследование проводилось на основе рекламы жилых комплексов в открытых интернет-источниках и социальных сетях по состоянию на август 2026 года.
Информацию по каждому объекту собирали вручную по 15 параметрам, после чего сопоставляли с данными Единой цифровой системы долевого участия в жилищном строительстве «Казреестр».
По итогам исследования 374 объекта отнесли к легальному рынку, еще 262 – к «теневому».
За год доля «теневого» рынка сократилась на 21,3 процентного пункта – с 62,5% до 41,2%. Количество легальных объектов при этом выросло на 64,8% – с 227 до 374, а число объектов «теневого» рынка уменьшилось на 30,7% – с 378 до 262.
Общее количество объектов, вошедших в исследование, увеличилось на 5,1% – с 605 до 636.
Где «теневой» рынок сократился сильнее всего
Наиболее заметную положительную динамику зафиксировали в крупных городах.
В Астане доля «теневого» рынка снизилась с 50,2% в 2025 году до 20,2% в 2026-м. Количество таких объектов сократилось со 102 до 43.
В Шымкенте показатель уменьшился с 36,9% до 15,1% – с 24 до восьми объектов.
В Алматы доля «теневого» рынка снизилась с 64,9% до 48,3%. В 2026 году к нему отнесли 101 объект против 109 годом ранее.
Положительная динамика также отмечена в Конаеве, где показатель снизился со 100% до 50%, в Актобе – с 94,1% до 66,7%, а в Усть-Каменогорске – с 64,3% до 31,3%.
При этом в компании уточнили, что в этих городах количество строящихся объектов относительно небольшое.
Где показатель остается на уровне 100%
В ряде городов ситуация за год не изменилась.
Доля «теневого» рынка на уровне 100% сохраняется в Петропавловске, Туркестане, Таразе, Талдыкоргане, Уральске и Павлодаре.
Высокие показатели также сохраняются в Актау – 95,5%, Кокшетау – 83,3% и Караганде – 80%.
Костанай стал единственным городом, где доля «теневого» рынка в 2026 году выросла. Показатель увеличился с 65% до 88,9%.
Впервые в исследование также включили Каскелен и Жезказган. В обоих городах доля «теневого» рынка составила 0%, однако там строится всего один-два объекта.
Какие меры повлияли на рынок
В КЖК считают, что снижение доли «теневого» рынка связано с усилением государственного контроля за долевым строительством.
Среди принятых мер – увеличение штрафа за незаконное привлечение денег дольщиков и распространение рекламы с 300 до 2000 МРП.
Кроме того, запрещена реклама строящихся объектов, если информация о них отсутствует в системе «Казреестр».
Банкам второго уровня также запрещено выдавать ипотечные займы на покупку строящегося жилья без разрешения акимата или гарантии КЖК.
Еще одним требованием стал безналичный расчет при оплате строящегося жилья.
В КЖК отмечают, что одновременно с увеличением общего числа обследованных объектов количество проектов на легальном рынке выросло, а число объектов «теневого» рынка сократилось.
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