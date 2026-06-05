Доля валютных вкладов упала до минимума за десять лет в Казахстане

Казахстанцы продолжают активно наращивать сбережения в банках и все чаще выбирают для этого национальную валюту. По итогам апреля 2026 года объем розничных депозитов населения достиг рекордных 23,7 трлн тенге, а доля валютных вкладов снизилась до одного из самых низких уровней за последние годы.

Сбережения бьют рекорды

По данным банковского сектора, объем срочных, условных и сберегательных вкладов физических лиц без учета нерезидентов за год увеличился на 18%.

Если десять лет назад казахстанцы держали на депозитах около 6 трлн тенге, то сегодня эта сумма приблизилась к 24 трлн. Таким образом, за десятилетие объем накоплений населения вырос почти в четыре раза.

Особенно заметно рынок вкладов начал расти после 2020 года. Тогда на депозитах граждан находилось около 8,3 трлн тенге. За последующие шесть лет эта сумма увеличилась почти втрое.

Тенге уверенно вытесняет иностранную валюту

Одним из главных трендов последних лет остается дедолларизация сбережений.

Еще десять лет назад большая часть накоплений казахстанцев хранилась в иностранной валюте. В 2016 году на валютные депозиты приходилось более 75% всех вкладов населения.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. По итогам апреля текущего года объем депозитов в тенге достиг 19,9 трлн тенге, тогда как вклады в иностранной валюте составили 3,9 трлн тенге.

В результате доля тенговых депозитов выросла до 83,7%, а на валютные вклады приходится лишь 16,3% всех накоплений населения.

За последние десять лет объем сбережений в национальной валюте увеличился более чем в 13 раз.

Алматы остается главным центром накоплений

Наибольший объем вкладов традиционно сосредоточен в Алматы.

Жители южной столицы хранят на банковских депозитах 9,2 трлн тенге. Это почти 39% всех розничных вкладов страны.

На втором месте находится Астана, где объем депозитов достиг 3,1 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область с показателем 1,4 трлн тенге.

Более одного триллиона тенге накоплений также приходится на Западно-Казахстанскую область и Шымкент.

Где вклады растут быстрее всего

Самый впечатляющий рост зафиксирован в Западно-Казахстанской области. За год объем депозитов здесь практически удвоился и превысил 1,1 трлн тенге.

Высокие темпы роста также показали Туркестанская и Жетысуская области, где объемы вкладов увеличились почти на 39% и 30% соответственно.

При этом положительная динамика наблюдается во всех регионах страны без исключения.

Где чаще выбирают тенге

Лидером по доверию к национальной валюте стала Туркестанская область. Здесь почти 97% всех вкладов населения размещены в тенге.

Высокая доля тенговых депозитов также отмечается в Алматинской, Абайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Наиболее заметный интерес к иностранной валюте сохраняется в Алматы, где каждый четвертый тенге сбережений хранится на валютных счетах. В Астане доля таких вкладов составляет 19%.

Тренд на дедолларизацию сохраняется

Статистика показывает, что казахстанцы продолжают активно наращивать сбережения и все чаще выбирают для этого тенге.

Эксперты связывают такую динамику с более привлекательными ставками по тенговым депозитам, стабильностью банковской системы и ростом доверия населения к национальной валюте.

На сегодняшний день именно дедолларизация остается одной из главных тенденций на рынке розничных вкладов Казахстана.