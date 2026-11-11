Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии достигла 14,5%

Ещё десять лет назад на солнечные, ветровые и другие возобновляемые источники энергии без учёта крупных ГЭС приходилось всего 0,6% выработки электричества в Казахстане. По итогам 2025 года этот показатель вырос до 7%. А объём самой генерации увеличился более чем в 16 раз — с 536,5 млн до 8,7 млрд кВт·ч.

Рост заметен и в общей статистике энергосистемы. По итогам 2025 года доля возобновляемых источников энергии с учётом крупных гидроэлектростанций достигла 14,5%. Десять лет назад она составляла 10,4%.

В абсолютных цифрах производство электроэнергии из ВИЭ вместе с крупными ГЭС выросло с 9,5 млрд кВт·ч в 2015 году до 17,9 млрд кВт·ч в 2025-м.

Однако именно показатели без крупных гидроэлектростанций нагляднее демонстрируют, насколько изменилась ситуация с альтернативной энергетикой. Если в 2015 году на такие источники приходилось лишь 536,5 млн кВт·ч, то спустя десять лет — уже 8 693,6 млн кВт·ч.

Таким образом, возобновляемая энергетика постепенно перестаёт быть лишь дополнительным элементом энергосистемы Казахстана и занимает в ней всё более заметное место.