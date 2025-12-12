  • 12 Декабря, 12:31

Доля закупа отечественных ветеринарных вакцин в Казахстане выросла до 78%

Фото: istockphoto.com

С 2024 года Казахстан постепенно переходит на отечественные ветеринарные препараты, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства сельского хозяйства, доля закупаемых вакцин собственного производства увеличилась с 34% до 78%. Всего государство приобретает 22 вида вакцин, из которых 18 казахстанского производства и 4 импортного.

Минсельхоз отмечает, что использование национальных препаратов повышает стабильность и оперативность поставок, а также снижает зависимость от зарубежных производителей. Одновременно ведётся работа по расширению производства диагностических тест-систем совместно с холдингом "QazBioPharm".

"Использование отечественных вакцин позволяет оперативно реагировать на эпизоотическую ситуацию и обеспечивает своевременное проведение профилактических мероприятий по всем группам животных", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин

