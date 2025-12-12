С 2024 года Казахстан постепенно переходит на отечественные ветеринарные препараты, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства сельского хозяйства, доля закупаемых вакцин собственного производства увеличилась с 34% до 78%. Всего государство приобретает 22 вида вакцин, из которых 18 казахстанского производства и 4 импортного.

Минсельхоз отмечает, что использование национальных препаратов повышает стабильность и оперативность поставок, а также снижает зависимость от зарубежных производителей. Одновременно ведётся работа по расширению производства диагностических тест-систем совместно с холдингом "QazBioPharm".