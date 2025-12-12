Доля закупа отечественных ветеринарных вакцин в Казахстане выросла до 78%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 2024 года Казахстан постепенно переходит на отечественные ветеринарные препараты, передаёт BAQ.KZ.
По данным Министерства сельского хозяйства, доля закупаемых вакцин собственного производства увеличилась с 34% до 78%. Всего государство приобретает 22 вида вакцин, из которых 18 казахстанского производства и 4 импортного.
Минсельхоз отмечает, что использование национальных препаратов повышает стабильность и оперативность поставок, а также снижает зависимость от зарубежных производителей. Одновременно ведётся работа по расширению производства диагностических тест-систем совместно с холдингом "QazBioPharm".
"Использование отечественных вакцин позволяет оперативно реагировать на эпизоотическую ситуацию и обеспечивает своевременное проведение профилактических мероприятий по всем группам животных", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе