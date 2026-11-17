Большую часть стройматериалов Казахстан уже производит самостоятельно, но некоторые товары по-прежнему приходится закупать за рубежом. В ближайшие три года власти намерены увеличить долю отечественной продукции на рынке с 73% до 80%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

О планах рассказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.

По его словам, сегодня казахстанские предприятия обеспечивают около 73% внутреннего спроса на строительные материалы. Однако страна всё ещё зависит от импорта отдельных видов продукции – теплоизоляционных и керамических плит, композитных и облицовочных материалов.

«Сегодня внутренний спрос примерно на 73% обеспечивается за счет отечественной продукции. Вместе с тем по отдельным видам продукции, таким как теплоизоляционные и керамические плиты, композитные и облицовочные материалы, сохраняется зависимость от импорта», – сообщил министр.

Как собираются сократить импорт

В рамках программы «Народное строительство» власти планируют определить, каких материалов не хватает отечественному рынку, и привлечь инвесторов для запуска новых производств.

Кроме того, при строительстве крупных объектов намерены активнее использовать казахстанские материалы.

«Будут приниматься меры, чтобы при реализации строительных проектов отечественные строительные материалы без достаточных оснований не заменялись импортной продукцией. Для этого данные Реестра казахстанских товаропроизводителей будут интегрированы с цифровыми системами строительной отрасли», – пояснил Нагаспаев.

Ключевая цель – довести долю отечественной продукции до 80% в течение трёх лет.

Эти планы особенно актуальны на фоне масштабного строительства, намеченного на 2027 год. Для новых объектов потребуется больше материалов, и часть растущего спроса рассчитывают обеспечить за счёт казахстанских предприятий.