В Казахстане предлагают распространить действующий в розничной торговле принцип выделения места для отечественной продукции на интернет-площадки. С такой инициативой на XIV Съезде НПП «Атамекен» выступил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Канат Шарлапаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, казахстанская продукция должна быть доступна потребителям как в традиционных магазинах, так и на площадках электронной торговли.

«Казахстанские товары должны быть легко доступны как в магазинах, так и в интернете. Согласно правилам торговли, не менее 30% полочного пространства должно отводиться отечественной продукции. В перспективе аналогичный принцип необходимо внедрить и на интернет-площадках. Мы должны ценить казахстанские товары и уважать отечественных производителей», – подчеркнул Шарлапаев.

Председатель президиума НПП «Атамекен» также отметил растущий интерес предпринимателей к конкурсам «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана». В 2026 году на участие в двух конкурсах поступило более тысячи заявок.

Для расширения возможностей отечественных предпринимателей Национальная палата развивает цифровые сервисы.

В частности, сервисом BusinessGO, позволяющим вести кассовый и товарный учет в единой системе, пользуются более 20 тысяч человек.

В базе платформы SHEBER зарегистрировано более двух тысяч ремесленников. Проект помогает им продвигать собственную продукцию и получать заказы.

Кроме того, прошедшая апробацию система SaudaHub, предназначенная для учета торговых мест, заключения онлайн-договоров и проведения платежей, может быть внедрена на 512 рынках Казахстана.