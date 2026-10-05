«Начнем строить заводы с нуля»: какие условия бизнес предложил изменить в Казахстане

В Казахстане предлагают изменить подход к поддержке компаний, которые переходят из малого бизнеса в средний. Среди идей – отдельные меры помощи для растущих предприятий, время на адаптацию к новым требованиям, долгосрочные контракты и снижение административных барьеров. Предложения обсудили на заседании Делового совета партии «Әділет».

Долю среднего бизнеса в экономике Казахстана предлагают увеличить с нынешних 7% до 20%. Такая цель заложена в программе партии «Әділет». Еще одна задача – создать один миллион новых рабочих мест в течение пяти лет.

Сейчас в Казахстане насчитывается около двух миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом юридические лица, которые относятся именно к среднему бизнесу, составляют около 0,2%.

В 2026 году из малого в средний бизнес перешли 429 предприятий, сообщили в Бюро национальной статистики.

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай отметил, что поддержку бизнеса необходимо связывать с конкретным результатом.

«Каждая мера должна быть обоснованной, учитывать реальные ограничения предприятия и давать измеримый экономический результат: инвестиции, новое производство, рабочие места, локализацию и экспорт», – подчеркнул Айбек Дадебай.

Почему бизнес может не хотеть расти

Отдельно участники заседания обсудили причины, по которым предприниматели могут сознательно сдерживать рост своих компаний.

При переходе в другую категорию бизнес может столкнуться с увеличением штрафов и риском дополнительных налоговых проверок. По мнению участников встречи, это снижает заинтересованность предпринимателей в дальнейшем развитии.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин предложил внедрить принцип «растешь – помогаем». Речь идет об отдельных мерах поддержки для компаний, которые переходят из малого бизнеса в средний.

Прозвучало и предложение дать таким предприятиям время на адаптацию к новым требованиям.

Кроме того, размер бизнеса предлагают определять преимущественно по доходам и учитывать аффилированность компаний. Связанные между собой предприятия могут рассматривать как единый бизнес. Это должно помочь сократить практику искусственного дробления компаний.

Компании с потенциалом роста хотят находить заранее

Для работы с растущими предприятиями разработана «Карта роста».

Как сообщил заместитель директора Информационно-вычислительного центра Бюро национальной статистики Наурыз Байзаков, платформа объединяет статистические и административные данные.

С ее помощью можно заранее находить компании, у которых есть потенциал для роста. То есть еще до того, как предприятие официально перейдет из малого бизнеса в средний.

Бизнесу нужны гарантии спроса

На заседании также обсудили, как помочь казахстанским производителям планировать развитие на несколько лет вперед.

Председатель Комитета обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» Канат Ибраев предложил создать карту промышленного спроса на ближайшие 3-5 лет. Так предприятия смогут заранее понимать, какая продукция будет нужна рынку.

Еще одна идея – создать условия, при которых перерабатывать сырье внутри Казахстана будет выгоднее, чем отправлять его на экспорт.

Представители промышленности, в свою очередь, заявили, что долгосрочные контракты могут стать стимулом для новых инвестиций.

«Если вы нам дадите автоконтракты и долгосрочную перспективу, мы здесь начнем строить заводы с нуля», – заявил исполнительный директор Республиканской ассоциации горно-металлургических и горнорудных предприятий Николай Радостовец.

Он также предложил упростить бюрократические процедуры, в том числе связанные с изменением целевого назначения земель.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что крупные инвестиционные проекты должны помогать развиваться и компаниям вокруг них.

«Крупный инвестиционный проект должен давать эффект не только в виде объема инвестиций и создания рабочих мест. Важно, чтобы вокруг него появлялись новые отечественные поставщики и развивался малый и средний бизнес», – сказал министр.

Предложения бизнеса будут собирать в одном месте

Деловой совет партии «Әділет» переводят в постоянно действующий формат. В его структуре будут работать 13 отраслевых советов по ключевым секторам экономики.

В регионах вопросы предпринимателей будут собирать деловые советы при филиалах партии. Отдельно создан Совет по защите бизнеса, который займется случаями административного давления на предпринимателей.

Как сообщил заместитель председателя партии Эльдар Жумагазиев, вопросы, которые невозможно решить силами одного госоргана, будут выносить на уровень создаваемого при Правительстве Проектного офиса по вопросам предпринимательства.

«Проектный офис будет на уровне вице-премьера, курирующего предпринимательство, и, при необходимости, вице-премьера, который курирует промышленность. Все вопросы, которые будут собираться в отраслевых советах, будут подниматься для решения на этот уровень», – сказал Жумагазиев.

Поддержанные по итогам заседания предложения планируют включить в единую дорожную карту. В дальнейшем они могут быть оформлены как законодательные инициативы, депутатские запросы или предложения Правительству.