В Таласском районе Жамбылской области местный житель выплатил 3,2 млн тенге задолженности по алиментам после вмешательства прокуратуры. Длительное уклонение от обязательств стало основанием для начала досудебного расследования.

Как сообщили в прокуратуре, задолженность образовалась с 2023 года. Несмотря на возможность исполнять алиментные обязательства, мужчина не предпринимал мер для погашения долга.

По инициативе районной прокуратуры в отношении него начали досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса РК. В ходе следствия должник признал вину, раскаялся и полностью выплатил задолженность. Также он обязался в дальнейшем своевременно исполнять свои обязательства по содержанию несовершеннолетнего ребенка.

В связи с применением акта амнистии уголовное дело прекратили.

Кроме того, по инициативе прокуратуры расследование начали в отношении еще одного должника по алиментам. После полного погашения задолженности и примирения с потерпевшей стороной дело также прекратили.

Помимо этого, за неисполнение требований исполнительных документов к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК привлекли 14 должников. Из них восемь подвергли административному аресту, еще шести назначили штрафы.

В прокуратуре отметили, что защита прав несовершеннолетних и обеспечение исполнения алиментных обязательств остаются на постоянном контроле.