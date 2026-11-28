Должник погасил алименты на 3,2 млн тенге после вмешательства прокуратуры в Жамбылской области
Должник не выплачивал средства на содержание ребенка с 2023 года. После начала расследования он полностью погасил задолженность.
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В Таласском районе Жамбылской области местный житель выплатил 3,2 млн тенге задолженности по алиментам после вмешательства прокуратуры. Длительное уклонение от обязательств стало основанием для начала досудебного расследования.
Как сообщили в прокуратуре, задолженность образовалась с 2023 года. Несмотря на возможность исполнять алиментные обязательства, мужчина не предпринимал мер для погашения долга.
По инициативе районной прокуратуры в отношении него начали досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса РК. В ходе следствия должник признал вину, раскаялся и полностью выплатил задолженность. Также он обязался в дальнейшем своевременно исполнять свои обязательства по содержанию несовершеннолетнего ребенка.
В связи с применением акта амнистии уголовное дело прекратили.
Кроме того, по инициативе прокуратуры расследование начали в отношении еще одного должника по алиментам. После полного погашения задолженности и примирения с потерпевшей стороной дело также прекратили.
Помимо этого, за неисполнение требований исполнительных документов к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК привлекли 14 должников. Из них восемь подвергли административному аресту, еще шести назначили штрафы.
В прокуратуре отметили, что защита прав несовершеннолетних и обеспечение исполнения алиментных обязательств остаются на постоянном контроле.
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