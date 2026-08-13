Должники по алиментам в Карагандинской области погасили более 252 млн тенге
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С начала года в Карагандинской области удалось погасить более 252 млн тенге задолженности по алиментам. Деньги получили сотни несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ.
Проверки исполнения судебных решений привели и к другим последствиям. По 50 актам прокурорского надзора в доход государства взыскали 323,9 млн тенге.
К дисциплинарной ответственности привлекли 58 судебных исполнителей. Еще 41 должника наказали в административном порядке за уклонение от исполнения судебных решений. В отдельных случаях дело дошло до уголовной ответственности.
С начала года по статье 139 УК РК зарегистрировали 23 досудебных расследования в отношении родителей, которые уклонялись от содержания детей. Четверых должников уже привлекли к уголовной ответственности.
Один из таких случаев произошел с жителем региона, который больше трех месяцев не выплачивал алименты своим несовершеннолетним детям. За это время долг вырос до 2,7 млн тенге.
Суд назначил ему один год ограничения свободы с пробационным контролем. Кроме того, мужчина должен отработать 100 часов принудительного труда в течение года.
В прокуратуре напомнили, что неуплата алиментов может повлечь административную и уголовную ответственность. Работа по взысканию долгов и исполнению судебных решений продолжается.
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