Должностные лица в сфере образования Казахстана привлечены к дисциплинарной ответственности после масштабного госаудита, проведённого по поручению Высшей аудиторской палаты, передает BAQ.KZ.

Проверка, состоявшаяся в феврале текущего года, была направлена на оценку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе аудита аудиторы выявили ряд нарушений и недостатков, связанных с подготовкой и трудоустройством педагогов, методологическим обеспечением образовательного процесса и государственным регулированием.

По итогам проверки ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства. В результате дисциплинарные меры были применены к заместителям председателей комитетов Министерства просвещения, ректорскому и проректорскому составу ведущих вузов страны, деканам, заведующим кафедрами, а также к руководителям отделов и методистам Республиканского научно-практического центра "Дарын".

Среди привлечённых к ответственности — ректоры и проректоры таких вузов, как Каспийский университет технологий и инжиниринга, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и других, а также руководители и специалисты Национальной академии образования имени И. Алтынсарина и Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.