Дом «пивного короля» Тулешова пустят с молотка за 240 млн

В Шымкенте на торги выставили дом компании, которая ранее была связана с осужденным бизнесменом Тохтаром Тулешовым. Стартовая цена объекта — 240,2 млн тенге, однако в ходе аукциона она может снизиться до 40 млн. Недвижимость находится на улице Желтоксан. В лот входят два жилых строения, пристройка, подвал и сарай общей площадью 314,5 кв. м, а также земельный участок площадью 6,44 сотки. На территории есть бассейн.

Продавцом и балансодержателем указано ТОО «Дархан Group». В разные годы компания была связана с Тулешовым, а с 2021 года среди участников фигурирует Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана. При этом стартовая цена заметно выше оценочной стоимости. Согласно отчету компании «S&T Капитал» от июня 2026 года, недвижимость оценили в 80,1 млн тенге. На торги же ее выставили за 240,2 млн.

Аукцион пройдет 27 августа по голландскому методу — цена будет снижаться. Гарантийный взнос составляет 12 млн тенге, а минимальная стоимость лота установлена на уровне 40 млн.

Тохтар Тулешов — бывший владелец Шымкентского пивоваренного завода, из-за чего его называли «пивным королём». В 2016 году суд приговорил его к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку насильственного захвата власти, создание и руководство преступной группировкой и другие тяжкие преступления. В 2017 году его осудили за уклонение от уплаты налогов и обязали выплатить государству более 1,4 млрд тенге. Сейчас защита Тулешова добивается пересмотра квалификации его действий с учетом изменений в уголовном законодательстве.