В Западно-Казахстанской области полиция пресекла деятельность подпольной фитолаборатории по выращиванию наркосодержащих растений, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Уральске были задержаны двое родных братьев, которых подозревают в незаконном выращивании конопли.

По данным полиции, в доме одного из них обнаружили скрытое подвальное помещение. Оно было оборудовано системой вентиляции и специальным светодиодным освещением для выращивания растений. Там нашли 7 кустов конопли, расфасованное растительное вещество, оборудование для выращивания и более 14 млн тенге наличными.

Во второй квартире, принадлежащей второму подозреваемому, были установлены две палатки-теплицы. В них обнаружили 22 куста конопли, а также расфасованные вещества в пакетах и емкостях и специальное оборудование.

Кроме того, у родителей под балконом нашли мешок с 560 спичечными коробками, внутри которых также находилось растительное вещество. По оценке, его стоимость составляет около 13 млн тенге.

Всего изъято около 18-20 кг наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Иная информация разглашению не подлежит.