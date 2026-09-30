«Дом творчества» в области Абай увеличит охват дополнительным образованием 1000 детей
В Бескарагайском районе открылся обновленный центр творчества для детей.
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В районном центре Бескарагайского района Абайской области открылся модернизированный «Дом творчества».
В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Мейирлан Раханов, председатель общественного фонда «Қазақстан халқына», заместитель председателя Народного совета Казахстана Ляззат Шынгысбаева, а также члены Народного совета Казахстана Нуртай Сабильянов, Думан Орынбеков и Мерей Карт.
Гости ознакомились с работой обновленного центра, осмотрели кружки и специализированные кабинеты.
В «Доме творчества» созданы условия для развития творческих, технических и спортивных способностей детей и молодежи. Здесь работают Art-Studio, гончарная мастерская, кабинеты шитья и MediaStudio. Также открыты направления RoboticsLab, робототехники и FabLab.
Для занятий спортом оборудован специальный зал, где организованы секции по асық ату и стрельбе из лука.
Модернизация объекта проведена при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «QH Жасампаз ұрпақ».
Сейчас дополнительным образованием в центре охвачено 400 детей. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 1000.
Обновленный «Дом творчества» призван создать для сельских детей дополнительные возможности для полезного досуга, развития интересов и освоения новых навыков.
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