«Дом творчества» в области Абай увеличит охват дополнительным образованием 1000 детей

В районном центре Бескарагайского района Абайской области открылся модернизированный «Дом творчества».

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Мейирлан Раханов, председатель общественного фонда «Қазақстан халқына», заместитель председателя Народного совета Казахстана Ляззат Шынгысбаева, а также члены Народного совета Казахстана Нуртай Сабильянов, Думан Орынбеков и Мерей Карт.

Гости ознакомились с работой обновленного центра, осмотрели кружки и специализированные кабинеты.

В «Доме творчества» созданы условия для развития творческих, технических и спортивных способностей детей и молодежи. Здесь работают Art-Studio, гончарная мастерская, кабинеты шитья и MediaStudio. Также открыты направления RoboticsLab, робототехники и FabLab.

Для занятий спортом оборудован специальный зал, где организованы секции по асық ату и стрельбе из лука.

Модернизация объекта проведена при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «QH Жасампаз ұрпақ».

Сейчас дополнительным образованием в центре охвачено 400 детей. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 1000.

Обновленный «Дом творчества» призван создать для сельских детей дополнительные возможности для полезного досуга, развития интересов и освоения новых навыков.