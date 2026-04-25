Домашний скот чуть не погиб в пожаре в Карагандинской области

В селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области произошёл пожар в частном жилом доме. В результате возгорания огнём были охвачены деревянные конструкции крыши, оконные и дверные блоки, а также бывшие в употреблении вещи и мебель, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС. По прибытии установлено, что жилой дом и пристроенная к нему хозяйственная постройка охвачены открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома.

В результате слаженных и оперативных действий пожарных подразделений из хозяйственной постройки были вынесены 2 газовых баллона объёмом 27 литров. Это позволило предотвратить возможный взрыв и не допустить распространения пожара. Также из сарая были эвакуированы 22 головы крупного рогатого скота.

Пожар на площади 70 кв.м. полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

🙏 Владелец дома выразил #благодарность спасателям за оперативные действия и предотвращение распространения огня.