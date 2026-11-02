Домашний скот стал причиной 15 ДТП в Актюбинской области

В Актюбинской области из-за столкновений с домашними животными на дорогах погибли два человека, ещё 26 получили травмы. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 15 таких ДТП. На фоне аварий полиция усилила контроль за бесхозным скотом.

С 31 октября по 2 ноября в области проходят рейды: правоохранители выявляют животных, оставленных без присмотра возле дорог, и устанавливают их владельцев. В департаменте полиции напоминают, что выпускать скот на обочины и оставлять его без присмотра запрещено.

Кроме того, животные должны иметь специальные обозначения, а в тёмное время суток — световозвращающие элементы, чтобы водители могли вовремя их заметить. Владельцам скота грозит штраф от 2 до 10 МРП (от 8 650 до 43 250 тенге) за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.