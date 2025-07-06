  • 6 Июля, 17:39
  • BAIGENEWS

Домбра – душа казаха: государственные деятели запустили необычный челлендж

Казахстанские руководители различных организаций выкладывают видео, где исполняют казахские кюи на домбре.

Сегодня, 16:26
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Instagram.com Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
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Фото: Instagram.com

В последнее время национальный инструмент домбра получил высокую оценку во всем мире. Сегодня в честь Национального дня домбры в социальных сетях запустили необычный челлендж, передает BAQ.KZ.  

Так, заслуженный деятель РК Нургиса Дауешов решил оригинально поздравить казахстанцев с Национальным днем домбры и запустил специальный челлендж в Instagram по продвижению домбры среди общественных и государственных работников. Они, в свою очередь, с интересом приняли инициативу.

 
 
 
 
 
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Публикация от Нуркиса Дауешов (@nurgisadaueshov)

За один день челлендж поддержали Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев, Председатель Правления АО "Национальная компания QazaqGaz" Санжар Жаркешов, Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин и другие.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ЦДИАӨМ | МЦРИАП РК (@digital_ministry_kz)

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Sanzhar Zharkeshov (@zharkeshovsanzhar)

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Bagdat Mussin (@bagdatmussin)

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