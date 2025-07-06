В последнее время национальный инструмент домбра получил высокую оценку во всем мире. Сегодня в честь Национального дня домбры в социальных сетях запустили необычный челлендж, передает BAQ.KZ.

Так, заслуженный деятель РК Нургиса Дауешов решил оригинально поздравить казахстанцев с Национальным днем домбры и запустил специальный челлендж в Instagram по продвижению домбры среди общественных и государственных работников. Они, в свою очередь, с интересом приняли инициативу.

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За один день челлендж поддержали Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев, Председатель Правления АО "Национальная компания QazaqGaz" Санжар Жаркешов, Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин и другие.

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