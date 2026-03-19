В Казахстане планируют навести порядок с перевозкой музыкальных инструментов в самолётах - после многочисленных жалоб пассажиров, в том числе на проблемы с провозом домбры, передает BAQ.KZ.

Сейчас у авиакомпаний нет единых правил: где-то инструменты разрешают брать в салон, где-то требуют сдавать в багаж. Из-за этого часто возникают споры и неудобства для пассажиров.

Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, Комитет гражданской авиации уже работает над изменениями, которые должны четко прописать, как перевозить музыкальные инструменты.

По его словам, новые правила будут едиными для всех авиакомпаний. Это поможет избежать разночтений и конфликтов.

«Мы хотим, чтобы все было понятно: как перевозить инструмент, какие требования и какая процедура. Чтобы у пассажиров не возникало проблем», - отметил он.

При этом многое будет зависеть от размера инструмента. Например, в правилах могут прописать, когда его можно взять в салон, а когда - только сдать в багаж.

Также планируется ввести понятный порядок действий для пассажиров, включая возможное предварительное уведомление авиакомпании.

Ожидается, что изменения могут принять уже в течение ближайшего месяца.