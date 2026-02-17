Доставка цветов, которая должна была стать приятным сюрпризом 14 февраля, превратилась для жительницы Алматы в опасную ситуацию, передает BAQ.KZ.

По словам пострадавшей, курьер вошел в её квартиру и совершил неприемлемые действия сексуального характера - коснулся её груди, что вызвало у женщины чувство страха в собственном доме.

– Я никогда не думала, что буду испытывать страх в собственном доме. Это моя квартира, моё пространство, моя безопасность. Почему я должна бояться открывать двери курьерам? — заявила женщина в видеообращении.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы. По информации ведомства, действия курьера квалифицируются как противоправные, материалы дела направлены в суд, где ему будет дана правовая оценка.

В Управлении полиции Бостандыкского района города Алматы уточнили, что по факту обращения гражданки возбуждено административное производство.