Алматинка обвиняет доставщика цветов в домогательствах
Инцидент произошел в День всех влюбленных.
Доставка цветов, которая должна была стать приятным сюрпризом 14 февраля, превратилась для жительницы Алматы в опасную ситуацию, передает BAQ.KZ.
По словам пострадавшей, курьер вошел в её квартиру и совершил неприемлемые действия сексуального характера - коснулся её груди, что вызвало у женщины чувство страха в собственном доме.
– Я никогда не думала, что буду испытывать страх в собственном доме. Это моя квартира, моё пространство, моя безопасность. Почему я должна бояться открывать двери курьерам? — заявила женщина в видеообращении.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы. По информации ведомства, действия курьера квалифицируются как противоправные, материалы дела направлены в суд, где ему будет дана правовая оценка.
В Управлении полиции Бостандыкского района города Алматы уточнили, что по факту обращения гражданки возбуждено административное производство.
– Мужчина установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.
