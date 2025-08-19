В Казахстане всё чаще обсуждаются вопросы безопасности пассажиров в такси. Истории о неприемлемом поведении водителей, включая случаи домогательств и опасного вождения, активно публикуются в соцсетях и медиа, вызывая общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

На брифинге в Правительстве журналист обратился к главе Министерства транспорта Нурлану Сауранбаеву с вопросом о том, как отрасль выявляет и предотвращает такие риски, и насколько пассажиры защищены от подобных инцидентов.

"Вы же понимаете, в этой отрасли заняты тысячи людей. И это точный срез нашего общества. И вот, например, понимание то, что тот водитель делал, и много других людей, которые с отклонением психики или еще что-то, к сожалению, встречаются", - отметил министр.

Глава Министерства транспорта отметил, что заранее выявить водителей с психическими отклонениями практически невозможно: если бы у них был диагноз, они не получили бы права, однако раз права есть, такие случаи всё же происходят.

Он также добавил, что в первую очередь от подобных инцидентов страдают сами компании, поэтому они активно борются с выявленными нарушениями и принимают меры для предотвращения подобных ситуаций.