Из-за ям грыжи на шинах, стоим в пробках: Разбитые дороги съедают бюджет жителей Семея

Весна в Семее превратила дороги в растаявший асфальт. Центральные улицы - настоящий испытательный полигон. Часть проблемных участков залатали и заложили брусчаткой. Но на некоторых проспектах и магистралях до сих пор опасно ездить. Каждый манёвр в надежде сохранить подвеску - риск ДТП. Семейчане и гости города отмечают, что в этом году дороги Семея особенно разрушены. Как они выглядят, и что им поможет, в нашем фоторепортаже.

«Потеряла госномер, поцарапала бампер»

Ещё несколько лет назад женщины таксистки были редким явлением. Сейчас их всё чаще можно увидеть на дорогах Семея. Одни курсируют на личном транспорте, другие берут авто в аренду. Одна из них - Салтанат Аюпова, мать троих детей. Сыновьям 15, 9 и 5 лет. Днём единственный кормилец семьи возит пассажиров, ночью - она заботливая хозяйка и внимательная мама. За рулём - 10 лет, в службе с осени прошлого года. Работает на личном автомобиле.

С конца зимы наша героиня вынужденно расширила свои познания в автослесарном мастерстве. Порой городские дороги настолько непредсказуемые, что объехать или притормозить не удаётся. Приходится сталкиваться с проблемой буквально в лоб.

«В марте было особенно сложно. В лужах теряла госномер. В ямах страдала ходовая часть. Зацепила бампер в частном секторе. Вроде бы уже запомнила все ямы, и вдруг появляются новые. Когда лужи высохли, стало проще - вижу, где опасность. Но опять же, из-за ям грыжи на шинах, стоим в пробках, отлетают камни, ведь покрытие рассыпается на глазах. Я вожу автомобиль 10 лет, всякое видела, но в этом году дороги почему-то особенно разбиты», - комментирует впечатление от езды по Семею горожанка Салтанат Аюпова.

Из-за весенней распутицы и ям страдают все. Жители окраинных районов, где всё плохо с дорогами, остаются без услуг частного извоза. Таксисты теряют в заработке.

Фото: Альбина Халел.

Владельцы частных таксопарков заметно раскошелились этой весной. У Владислава Ахметова 10 автомобилей. Он сдаёт их в аренду. Говорит, что за март и апрель траты на запасные части и ремонт выросли на 65%.

«Лужи, много ям. В этих условиях вода заливала двигатель. Пришлось менять подшипники генератора, да и сами генераторы, которые стоят по 50 тысяч. Саленблоки, рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Это то, что чаще всего выходило из строя. Расходы за весну подросли заметно. Примерно на 60-65%, и всё из-за наших дорог. Особо заработать из-за этого не получается. А налоги платим исправно», - рассказал о буднях таксопарков семйечанин Владислав Ахметов.

Деньги в яму!

В Семее 1 179 улиц общей протяжённостью 756 километров. В прошлом году доля асфальтированных дорог составила 50%. В этом году планируется восстановить средним ремонтом 100 улиц. В их числе как укладка нового покрытия, так и ремонт старого.

Состояние дорог этой весной удивляет и поражает своими масштабами. Асфальт не просто растаял и рассыпался, а явил участникам дорожного движения полноценные кратеры глубиной до 30-40 см. Причём «высыпало» почти везде, где ремонт проводили более чем два года назад.

Одна из главных причин - зимние дожди с переходом в длительные морозы.

Фото: Альбина Халел

Роллан Машпиев - известный в Семее гражданский активист. С 2017 года занимается проблемой качества городских и областных дорог. Он сделал важное наблюдение, которое объясняет причину резкого разрушения дорог в этом году. По его словам, всё началось с февральского аномального потепления.

«Я проанализировал информацию по дорогам в северных и восточных городах Казахстана. Могу уверенно сказать, что там аналогичная проблема. В феврале на фоне потепления до плюс 5 градусов прошли обильные дожди, которые проникли в тело асфальта. Следом наступили морозы. Они держались неделю и потихоньку, незримо разрушали дороги. В марте всё растаяло, и мы получили такой результат. В Усть-Каменогорске, Костанае, Экибастузе вовсю идёт ямочный ремонт. Нам надо что-то менять в технологи укладки асфальта и в его составе», - предложил Роллан Машпиев.

Проблем добавили осенние работы по проведению водопроводов. По улице Сатпаева огромный участок дороги разрыли в декабре 2025-го. Такая же ситуация сложилась в районе Сроствы, где куски асфальта сняли для подведения коммунального блага. Разумеется, что никто эти ямы так и не восстановил. Даже временно.

Есть претензии и к качеству материала. То, что дорожное покрытие рассыпается на камни, говорит лучше слов.

«Мы используем в городе старые методы - укладку холодного асфальта. Но сейчас другая, более активная интенсивность движения. Нужно переходить на щебёночно-мастичный асфальт и по возможности на полимерное покрытие, которое используется на трассах. Сейчас ухудшилось качество битума, потому что из нефти всё высасывают, а потом улучшают его химикатами», - поделился своим мнением наш собеседник.

Фото: Альбина Халел.

Ещё одна причина разрушения дорог Семея - это универсальный и однотипный подход к ремонту всех улиц. А между тем, разные части города отличаются индивидуальностью грунта. И если учитывать эту особенность, то можно заметно увеличить срок службы дорожного покрытия.

«На Комсомольском посёлке земля состоит из скальной породы. Поэтому там достаточно бросить щебень и застелить асфальтом. На некоторых улицах Казкрая нужна более основательная подушка, так как почва «играет», вода рядом с поверхностью. Для примера возьмём улицу Терешковой: каждый год ямы образуются в одних и тех же местах. Асфальт проваливается. Значит, в этих локальных участках нужно другое усиленное основание. Я думаю, что каждый год закапывать деньги в одни и те же ямы весьма нерационально», - пояснил причину некоторых проблем Роллан Машпиев.

Гарантия закончилась

Самые большие проблемы в этом году явили именно центральные улицы и проспекты города, а также улицы Би Боранбая, Мичурина, Гагарина, Сатпаева, Лебаева.

Всех их объединяет то, что их укладывали больше 5-7 лет назад и у них закончился гарантийный срок обслуживания. Это отмечают внимательные горожане, и именно это отметили в акимате.

«На большинстве проблемных улиц полноценный ремонт проезжей части проводился больше пяти, а то и больше восьми лет назад. К примеру, это Абая, Мухамедханова, Шакарима, Мичурина, Лебаева. Там, где мы проводили ремонт в прошлом году, состояние дорог отличное. Есть дефекты вокруг колодцев, но подрядчик это исправит. На средний ремонт действует гарантия в течение трёх лет», - прокомментировал руководитель отдела транспорта и автомобильных дорог г. Семей Адилбек Увасилов.

Первые работы по латанию ям в Семее начались 15 марта. В качестве временной меры их заложили брусчаткой. Получилось довольно забавное зрелище - словно асфальтированные дороги снова превращаются в мостовые, как это было 100 лет назад. Одни заплатки пролежали несколько недель, другие до сих пор облегчают автовладельцам езду.

В конце марта ямочный ремонт продолжился. Сейчас подсохшие «кратеры» заливают асфальтом. Этим занимается подрядная организация «Семейский механический завод».

Фото: Альбина Халел

Формула успеха

Гарантийный срок и общественный контроль - не менее важный фактор в деле качественного ремонта дорог, наряду с материалом. Роллан Машпиев убедился в этом на своём опыте.

В этом году он подал в суд на казахстанского заказчика и китайскую подрядную компанию, которые отвечают за ремонт участка трассы Талдыкорган-Усть-Каменогорск. Активист потребовал в два раза увеличить гарантийный срок на выполненные дорожные работы. Покрытие уложили в прошлом году, а уже в 2026-м там выявились серьёзные проблемы и разрушения. Причём первоначальная гарантия на эти работы была всего два года.

«Общественный контроль влияет на заказчика. Все посты в соцсетях с обоснованными претензиями, призывами обратить внимание имеют силу. Такие моменты привели к тому, что в Казахстане приняли закон, согласно которому с прошлого года технадзор несёт уголовную ответственность. Раньше такого не было. Важно создавать комиссии из числа общественников, которые разбираются в дорогах, и вместе с ними участвовать на всех этапах строительства и делать приёмку готовых объектов. Общественный контроль должен быть», - предложил инициативу гражданский активист, член Общественного совета области Абай Роллан Машпиев.

Общая протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети в области Абай - больше 10 тысяч километров. В прошлом году реконструировано 584 километров дорог республиканского значения, ещё на 258 километрах проведён средний ремонт. В 2026-м планируется продолжить ремонтные работы на участках республиканских трасс общей протяжённостью 288 км.

Стоит отметить, что этой весной школьница из города Аягоз области Абай разработала эко-асфальт из пластиковых отходов. Дороги, выполненные по такой технологии, не потребуют ремонта в течение 15 лет, а более проработанные варианты могут прослужить до 25 лет.