Домой из стран Ближнего Востока возвращены более 7300 казахстанцев
Продолжаются работы по эвакуации граждан из зоны эскалации
Сегодня 2026, 14:11
Фото: Pixabay.com
Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта, передает BAQ.KZ.
Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, домой возвращены более 7300 казахстанцев.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путём через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
