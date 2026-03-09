  • Главная
Продолжаются работы по эвакуации граждан из зоны эскалации

Фото: Pixabay.com

Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта, передает BAQ.KZ.

Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, домой возвращены более 7300 казахстанцев.

Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путём через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана.

Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.

