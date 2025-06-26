Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре международного внимания, на этот раз - с резкой критикой в адрес Испании за отказ выполнять новые обязательства НАТО по оборонным расходам, передает BAQ.KZ. В ответ на заявление премьер-министра Педро Санчеса о том, что Мадрид не собирается тратить 5% ВВП на оборону, Трамп пообещал, что Испания "заплатит вдвойне" - через жесткие торговые меры.

"То, что они сделали, - ужасно. У них всё хорошо, экономика растёт, но, если произойдёт что-то плохое, всё может рухнуть. И тогда им будет не до НАТО", - заявил Трамп, выступая перед журналистами. Он добавил, что "неплатежи" со стороны Испании - позор, и что США не намерены терпеть подобное отношение.

В традиционно резкой манере Трамп пригрозил: "Мы заставим их платить. В два раза больше. Я сам этим займусь. Они получат самое жёсткое торговое соглашение в ЕС - и это будет честно".

Журналист из Испании, обратившийся к нему с вопросом, получил от президента в ответ театральную реплику: "Вы скажите им, чтобы они передумали и платили, как все. Если они не платят НАТО, пусть платят нам. Испания - единственная страна, которая требует поблажки, но она будет расплачиваться в другом формате".

При этом Трамп традиционно добавил нотку личного обаяния, подчеркнув: "Я люблю Испанию. Это великолепное место. Прекрасные люди. Но я не позволю, чтобы они ушли от ответственности".

Примечательно, что с 2024 года НАТО ввело новую цель - увеличение военных расходов до 5% ВВП для стран-участниц. Испания же заявила, что сможет внести вклад в коллективную безопасность и без выполнения этого уровня, сосредоточившись на более "эффективных механизмах".