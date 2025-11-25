Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп проведут сегодня 78-ю ежегодную церемонию помилования национальных индеек, передает BAQ.kz.

Событие состоится на Южной лужайке Белого дома и начнётся в 12:00 по местному времени Вашингтона (22:00 по времени Астаны).

Две индейки, Gobble и Waddle, выведенные в Северной Каролине под наблюдением Национальной федерации индеек и фермера Трэвиса Питтмана, были доставлены в столицу и временно размещены в отеле Willard InterContinental.

По завершении церемонии президентская пара отправится в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы провести выходные и отметить День благодарения.

Традиция помилования индеек была учреждена в 1963 году Джоном Кеннеди, а с 1989 года, при Джордже Буше-старшем, стала ежегодной.