Белый дом официально сообщил, что президент США Дональд Трамп лично примет участие в большой новогодней вечеринке, которая состоится сегодня вечером в резиденции на Пенсильвания-авеню, передает BAQ.kz.

Согласно опубликованному графику главы государства, событие начнётся в 19:30 по восточному времени США (03:30 по московскому времени 1 января). На вечеринке ожидается присутствие представителей пресс-корпуса — журналисты смогут наблюдать за происходящим напрямую.

В официальном расписании, впрочем, пока не значится никаких публичных мероприятий на 1 января, что делает сегодняшнюю встречу главным акцентом в новогодней программе президента.