Дональд Трамп намерен посетить сектор Газа
При этом президент назвал ХАМАС маргинальной группировкой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить сектор Газа, сроки предполагаемого визита он не назвал. Об этом он заявил в интервью журналу Time, передаёт BAQ.KZ.
"Я сделаю это. Да, сделаю", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.
Трамп также заявил, что Совет мира по Газе, который был предусмотрен его мирным планом, уже создан, и ему предложили стать его председателем.
"Совет мира станет очень влиятельной группой людей, и у него будет много власти на Ближнем Востоке", - добавил политик.
По оценке американского лидера, регион Ближнего Востока в настоящее время демонстрирует редкое единство.
"Сейчас все действительно объединились, за исключением ХАМАС, который является маргинальной группировкой", - сказал политик.
При этом Трамп подчеркнул, что Совет мира сможет призвать ХАМАС к ответу, если движение выступит против достигнутых договоренностей.
